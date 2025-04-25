Руне не смог доиграть матч против Коболли во втором круге «мастерса» в Мадриде

Датский теннисист Хольгер Руне уступил итальянцу Флавио Коболли в матче второго круга «мастерса» в Мадриде. Руне отказался от продолжения борьбы после поражения в первом сете (2:6). 20 апреля 21-летний датчанин завоевал титул, обыграв испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Барселоне. В третьем круге Коболли встретится с американцем Брэндоном Накашимой. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Флавио Коболли (Италия) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 6:2 отказ 2-го игрока Брэндон Накашима (США, 31) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 7:6 (7:3)Алехандро Давидович Фокина (Испания, 28) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:2, 6:3 Бен Шелтон (США, 12) — Мариано Навоне (Аргентина) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3