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Сегодня, 22:56

Руне не смог доиграть матч против Коболли во втором круге «мастерса» в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне уступил итальянцу Флавио Коболли в матче второго круга «мастерса» в Мадриде.

Руне отказался от продолжения борьбы после поражения в первом сете (2:6). 20 апреля 21-летний датчанин завоевал титул, обыграв испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Барселоне.

В третьем круге Коболли встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Флавио Коболли (Италия) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 6:2 отказ 2-го игрока

Брэндон Накашима (США, 31) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 7:6 (7:3)Алехандро

Давидович Фокина (Испания, 28) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:2, 6:3

Бен Шелтон (США, 12) — Мариано Навоне (Аргентина) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

Теннис
Хольгер Руне
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