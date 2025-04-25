Руне не смог доиграть матч против Коболли во втором круге «мастерса» в Мадриде

Сегодня, 22:56
Датский теннисист Хольгер Руне уступил итальянцу Флавио Коболли в матче второго круга «мастерса» в Мадриде.
Руне отказался от продолжения борьбы после поражения в первом сете (2:6). 20 апреля 21-летний датчанин завоевал титул, обыграв испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Барселоне.
В третьем круге Коболли встретится с американцем Брэндоном Накашимой.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Флавио Коболли (Италия) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 6:2 отказ 2-го игрока
Брэндон Накашима (США, 31) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 7:6 (7:3)Алехандро
Давидович Фокина (Испания, 28) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:2, 6:3
Бен Шелтон (США, 12) — Мариано Навоне (Аргентина) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3