Котов проиграл Коболли во втором круге турнира в Пекине

Российский теннисист Павел Котов проиграли итальянцу Флавио Коболли во втором круге турнира в Пекине — 4:6, 2:6.

Матч длился 1 час 17 минут. 25-летний россиянин 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки. На счету его соперника 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Следующим соперником Коболли будет победитель матча Адриан Маннарино (Франция) — Даниил Медведев (Россия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Флавио Коболли (Италия) — Павел Котов (Россия, Q) — 6:4, 6:2