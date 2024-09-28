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Сегодня, 07:28

Котов проиграл Коболли во втором круге турнира в Пекине

Евгений Козинов
Корреспондент
Павел Котов.
Фото Reuters
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Российский теннисист Павел Котов проиграли итальянцу Флавио Коболли во втором круге турнира в Пекине — 4:6, 2:6.

Матч длился 1 час 17 минут. 25-летний россиянин 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки. На счету его соперника 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Следующим соперником Коболли будет победитель матча Адриан Маннарино (Франция) — Даниил Медведев (Россия).

Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Флавио Коболли (Италия) — Павел Котов (Россия, Q) — 6:4, 6:2

Павел Котов

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