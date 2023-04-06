Француз Гаэль Монфис снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с «Мастерса» в Монте-Карло.

324-я ракетка мира был заявлен на турнир по защищенному рейтингу, но не успел восстановиться от травмы запястья, которую получил в Майами.

В основной сетке 36-летнего француза заменит Джек Дрэйпер, который тем самым освободит одну из wild card. Ее обладатель будет объявлен позже.

Ранее с «Мастерса» в Монте-Карло снялись Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим, Пабло Каррено-Буста и Денис Шаповалов. Турнир пройдет с 9 по 16 апреля.