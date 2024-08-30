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Сегодня, 18:59

Мюллер — о своем аккаунте в OnlyFans: «Это позволяет мне платить тренерам»

Алина Савинова
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Французский теннисист Александр Мюллер рассказал, что использует аккаунт на OnlyFans, чтобы платить тренерам.

При этом спортсмен отметил, что не выкладывает на данную онлайн-платформу никакой эротический контент.

«Конечно, сначала я колебался. Это же OnlyFans, в конце концов. Я не мультимиллионер, а OnlyFans позволяет мне платить тренерам и чаще брать на турниры тренера по физподготовке», — приводит L'Equipe слова Мюллера.

На данный момент 27-летний Мюллер занимает 77-е место в рейтинге АТР. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — выход во второй раунд на Открытом чемпионате Австралии-2021, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос»-2024.

 

Источник: L'Equipe
Теннис
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