Алькарас обыграл Черундоло и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Калос Алькарас обыграл аргентинца Франсиско Черундоло во втором круге «мастерса» в Монте-Карло — 3:6, 6:0, 6:1. Игра продолжалась 1 час 39 минут. 3-я ракетка мира Алькарас сделал 1 эйс, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. На счету 22-й ракетки мира Черундоло 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. В третьем круге испанец встретится с немцем Даниэлем Альтмайером. Монте-Карло (Монако) Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Карлос Алькарас (Испания, 2) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 3:6, 6:0, 6:1