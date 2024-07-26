Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

26 июля, 23:32

Черундоло — о победе над Рублевым: «Я очень рад. Андрей — невероятный игрок»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло поделился эмоциями после победы над россиянином Андреем Рублевым в полуфинале турнира в ATP 250 в Умаге.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу аргентинца.

«Конечно, я очень рад. Андрей — невероятный игрок, входит в топ-10 рейтинга. До сих пор мне очень нравилась эта страна. Я сыграл здесь девять матчей и выиграл во всех, поэтому надеюсь, что смогу завершить неделю еще одной победой и еще одним титулом в Хорватии», — приводит слова Черундоло официальный сайт ATP.

В финале турнира Черундоло встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

Теннис
Андрей Рублев
0
Читайте также
Биография Томаса Баха: фехтование, МОК, санкции против России
Пловец из Австралии планирует акцию протеста из-за допингового скандала в сборной Китая
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Музетти вышел в финал турнира в Умаге