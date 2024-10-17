Тиафо в трех сетах победил Эванса и вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо одержал победу над британцем Дэниэлом Эвансом во втором круге турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) — 6:7 (10:12), 7:6 (7:4), 6:3.

Игра продолжилась 2 часа 43 минуты. Тиафо 21 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6 заработанных. У Эванса 15 эйсов, 5 двойных и 1 реализованный брейк из 2.

В следующей стадии турнира Тиафо сыграет с австралийцем Александаром Вукичем (85-я ракетка мира).

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 036 700 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 1) — Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) — 6:7 (10:12), 7:6 (7:4), 6:3.