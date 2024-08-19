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Сегодня, 06:24

Тиафо сыграет с Синнером в финале турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Фрэнсис Тиафо.
Фото USA Today Sports
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Американец Фрэнсис Тиафо победил в полуфинале турнира в Цинциннати. В трех сетах он переиграл датчанина Хольгера Руне — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Матч длился 2 часа 11 минут. 26-летний американец 13 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 подач навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 6).

В финале Тиафо сыграет с итальянец Янником Синнером, который ранее победил Александра Зверева (7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4)).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Фрэнсис Тиафо (США) — Хольгер Руне (Дания, 15) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)

Теннис
Хольгер Руне
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