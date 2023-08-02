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Сегодня, 16:06

Тиафо — о победе над Карацевым: «Он сложный соперник, очень-очень опасен»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американец Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу над россиянином Асланом Карацевым (7:6 (7:5), 7:6 (7:5)) во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне.

«Невероятный матч. Мы все время шли очень ровно, он заставил меня заслужить победу. Я очень рад, что прошел дальше. Он сложный соперник, играл в полуфинале «Большого шлема», очень-очень опасен. Первый матч мне достался очень тяжелый», — приводит слова Тиафо сайт ATP.

В третьем круге турнира Тиафо сыграет с китаецем Шан Цзюньчен. На данный момент 25-летний американец занимает 10-е место в мировом рейтинге.

Теннис
Аслан Карацев
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Тиафо прокомментировал свою победу над Карацевым на турнире в Вашингтоне