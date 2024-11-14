Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:20

Фритц обыграл де Минаура в Итоговом турнире

Руслан Минаев
Тэйлор Фритц.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Американец Тэйлор Фритц победил австралийца Алекса де Минаура в матче в Итоговом турнире ATP — 5:7, 6:4, 6:3.

Игра длилась 2 часа 5 минут. Фритц за матч реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. У де Минаура — 2 из 6.

Фритц выйдет в полуфинал Итогового турнира в случае поражения россиянина Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера. Медведев выйдет в полуфинал, если победит первую ракетку мира со счетом 2:0.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Илие Настасе

Тэйлор Фритц (США, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 5:7, 6:4, 6:3

Тэйлор Фритц

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Дзюба заявил, что попросил бы Президента РФ Владимира Путина отменить Fan ID
Генконсульство РФ призвало туристов «не возить детям-сиротам» дубайский шоколад
Правительство Франции завалено сообщениями о насилии в спорте
Украину готовят к сокращению объемов помощи. Что пишут СМИ
Суд приговорил жительницу Москвы к восьми годам колонии за фейки об армии
Бруней привез лишь шесть футболистов основы, самый богатый игрок мира отказался лететь, букмекеры ждут двузначный счет. Что происходит в сборной России
Материалы сюжета ATP Finals 2024: материалы и результаты Итогового турнира года
Фритц заявил, что будет болеть за Синнера в матче с Медведевым на Итоговом турнире
Медведева для выхода из группы на Итоговом турнире ATP устроит только победа над Синнером в двух сетах
Синнер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, Медведеву нужна победа над итальянцем
Тэйлор Фритц — Алекс Де Минаур: смотреть матч Итогового турнира ATP
Даниил Медведев — Янник Синнер. Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Что нужно Медведеву для выхода из группы на Итоговом турнире ATP: все расклады
Сегодня
Вчера
Неделя