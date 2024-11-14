Фритц обыграл де Минаура в Итоговом турнире

Сегодня, 18:20
Американец Тэйлор Фритц победил австралийца Алекса де Минаура в матче в Итоговом турнире ATP — 5:7, 6:4, 6:3.
Игра длилась 2 часа 5 минут. Фритц за матч реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. У де Минаура — 2 из 6.
Фритц выйдет в полуфинал Итогового турнира в случае поражения россиянина Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера. Медведев выйдет в полуфинал, если победит первую ракетку мира со счетом 2:0.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Илие Настасе
Тэйлор Фритц (США, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 5:7, 6:4, 6:3