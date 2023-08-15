Фритц и Легечка разыграли 30 очков на тай-брейке в первом круге «мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 20:12
Американец Тэйлор Фритц обыграл чеха Иржи Легечку в первом круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати (США) — 7:6 (16:14), 6:2. Матч длился 1 час 47 минут.
Первый сет длился 1 час 10 минут — Фритц победил на тай-брейке со счетом 16:14.
В следующем круге американец встретится с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Шевченко (Россия, Q).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тэйлор Фритц (США, 9) — Иржи Легечка (Чехия) — 7:6 (16:14), 6:2