Фритц и Легечка разыграли 30 очков на тай-брейке в первом круге «мастерса» в Цинциннати

Американец Тэйлор Фритц обыграл чеха Иржи Легечку в первом круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати (США) — 7:6 (16:14), 6:2. Матч длился 1 час 47 минут. Первый сет длился 1 час 10 минут — Фритц победил на тай-брейке со счетом 16:14. В следующем круге американец встретится с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Шевченко (Россия, Q). Цинциннати (США) Турнир ATP Western & Southern Open Призовой фонд 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Тэйлор Фритц (США, 9) — Иржи Легечка (Чехия) — 7:6 (16:14), 6:2