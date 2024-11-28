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Допинг

28 ноября, 23:15

Фритц обвинил теннисную общественность в предвзятости на фоне допингового дела Свентек

Алина Савинова
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Американский теннисист Тэйлор Фритц рассказал, что его разочаровывает в ситуации с положительным допинг-тестом второй ракетки мира Иги Свентек из Польши.

«Иметь собственное, искреннее мнение — это нормально. Но чего я не могу понять и что так расстраивает меня как игрока, так это безумная предвзятость теннисной общественности, поддерживающей любую историю, которая продвигает повестку дня, которую они сами хотят продвинуть. Если у соперника игрока, за которого вы болеете, положительный тест, то вы в команде «давайте назовем его обманщиком», а если речь идет о вашем любимом теннисисте, то он «невиновен, вопросов нет», — написал Фритц в своих соцсетях.

Ига Свентек. Суперзвезда тенниса из Польши тоже попалась на триметазидине: Свентек дисквалифицировали, но всего на месяц

В анализе Свентек от 12 августа 2024 года был обнаружен триметазидин. Расследование установило, что источником вещества послужило загрязненное лекарство, поэтому ITIA вынесло решение об отсутствии существенной вины или халатности со стороны теннисистки. Спортсменку дисквалифицировали на один месяц, с учетом отбытого срока период ее отстранения истечет 4 декабря.

Теннис
Ига Свентек
Тэйлор Фритц
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