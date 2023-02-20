Фритц обыграл Кецмановича и стал победителем турнира в Дэлрэй-Бич

Американский теннисист Тэйлор Фритц в финале турнира в Дэлрэй-Бич обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 6:0, 5:7, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. На счету американца 10 подач навылет и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. У серба 6 эйсов, 3 ошибки на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт.

Для 25-летнего Фритца это первый титул в 2023 году. Всего на его счету пять побед на турнирах ATP.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Миомир Кецманович (Сербия, 4) — 6:0, 5:7, 6:2