Фритц обыграл Маррея и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Американский теннисист Тэйлор Фритц в третьем круге турнира в Вашингтоне обыграл британца Энди Маррея со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. На счету 25-летнего американца 17 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале Фритц встретится с Джорданом Томпсоном из Австралии.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Тэйлор Фритц (США, 1) — Энди Маррей (Великобритания, 15) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4