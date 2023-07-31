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Сегодня, 01:38

Фритц обыграл Вукича и стал победителем турнира в Атланте

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Тэйлор Фритц в финале турнира в Атланте обыграл австралийца Александра Вукича со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. На счету 25-летнего американца 16 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. У 27-летнего австралийца 14 подач навылет, 3 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Для Фритца это второй титул ATP в 2023 году и шестой в карьере.

Атланта (США)

Турнир ATP Atlanta Open

Призовой фонд 737 170 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Александр Вукич (Австралия) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:4

Тэйлор Фритц
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