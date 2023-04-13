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Сегодня, 17:54

Фритц сыграет с Циципасом в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл чеха Иржи Легечку в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты.

10-я ракетка мира Фритц 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету 42-й ракетки мира Легечки 2 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале Фритц сыграет с действующем чемпионом турнира Стефаносом Циципасом.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Тэйлор Фритц (США, 8) — Иржи Легечка (Чехия) — 4:6, 6:4, 6:1

Теннис
Стефанос Циципас
Тэйлор Фритц
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