Фритц выбил Вашеро в первом круге турнира в Базеле

22 октября, 22:00
Американец Тэйлор Фритц вышел во второй круг турнира в Базеле.
В первом круге 4-я ракетка мира победил монегаска Валентин Вашеро (39-я ракетка мира) со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. Матч длился 2 часа 38 минут.
Фритц в следующем матче сыграет с французом Уго Умбером.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 523 045 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тэйлор Фритц (США, 1) — Валентин Вашеро (Монако, WC) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5
А Х
Это временно, несколько щелбанов получит и успокоится. Как Радукану
23.10.2025
hant64
Похоже, этот Валентин реально почувствовал себя топом - вот что делает с людьми разовый успех, который придаёт невероятной уверенности в своих силах - на тоненького, в общем-то, Фриц ведь победил...
23.10.2025