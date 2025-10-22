Фритц выбил Вашеро в первом круге турнира в Базеле

Американец Тэйлор Фритц вышел во второй круг турнира в Базеле. В первом круге 4-я ракетка мира победил монегаска Валентин Вашеро (39-я ракетка мира) со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. Матч длился 2 часа 38 минут. Фритц в следующем матче сыграет с французом Уго Умбером. Базель (Швейцария) Турнир ATP Swiss Indoors Basel Призовой фонд 2 523 045 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Тэйлор Фритц (США, 1) — Валентин Вашеро (Монако, WC) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5

А Х Это временно, несколько щелбанов получит и успокоится. Как Радукану 23.10.2025