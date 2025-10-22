Видео
22 октября, 22:00

Фритц выбил Вашеро в первом круге турнира в Базеле

Руслан Минаев

Американец Тэйлор Фритц вышел во второй круг турнира в Базеле.

В первом круге 4-я ракетка мира победил монегаска Валентин Вашеро (39-я ракетка мира) со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. Матч длился 2 часа 38 минут.

Фритц в следующем матче сыграет с французом Уго Умбером.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 523 045 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Фритц (США, 1) — Валентин Вашеро (Монако, WC) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5

  • А Х

    Это временно, несколько щелбанов получит и успокоится. Как Радукану

    23.10.2025

  • hant64

    Похоже, этот Валентин реально почувствовал себя топом - вот что делает с людьми разовый успех, который придаёт невероятной уверенности в своих силах - на тоненького, в общем-то, Фриц ведь победил...

    23.10.2025

    Теннис
    Тэйлор Фритц
