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28 июня, 22:26

Фритц и Перселл разыграют трофей на турнире в Истборне

Алина Савинова
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Американский теннисист Тэйлор Фритц на двух тай-брейках победил представителя Австралии Александра Вукича в полуфинале турнира в Истборне.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в пользу американца.

В финале турнира Фритц сыграет против еще одного австралийца Макса Перселла, который ранее обыграл британца Билли Харриса (6:4, 4:6, 6:4).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 740 160 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Александр Вукич (Австралия, LL) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Теннис
Тэйлор Фритц
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