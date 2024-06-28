Фритц и Перселл разыграют трофей на турнире в Истборне

Американский теннисист Тэйлор Фритц на двух тай-брейках победил представителя Австралии Александра Вукича в полуфинале турнира в Истборне.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в пользу американца.

В финале турнира Фритц сыграет против еще одного австралийца Макса Перселла, который ранее обыграл британца Билли Харриса (6:4, 4:6, 6:4).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 740 160 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Александр Вукич (Австралия, LL) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)