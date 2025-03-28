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28 марта, 12:03

Фритц — об игре с Берреттини: «Я сам себе все усложнил»

Сергей Ярошенко
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Четвертая ракетка мира Тэйлор Фритц прокомментировал победу в четвертьфинале «мастерса» в Майами над итальянцем Маттео Берреттини.

«Такой матч, в котором у меня было много шансов, можно было завершить в двух сетах. Я сам себе все усложнил, но он повысил свой уровень и очень хорошо сыграл в третьем сете. Мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы выиграть его. Когда мне не удалось реализовать матч-пойнты, я показал одну из самых сильных сторон, продолжив игру и выиграв третий сет. Сегодня я подавал с места, штурмом брал его первую подачу, принимая ее по линии. Пытался использовать свое время и руки, чтобы найти бэкхенд», — сказал Фритц на пресс-конференции.

27-летний американец обыграл Береттини со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 7:5. В полуфинале он встртетится с 54-й ракеткой мира чехом Якубом Меншиком.

Теннис
Маттео Берреттини
Тэйлор Фритц
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