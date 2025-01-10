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Сегодня, 06:21

Монфис обыграл Басаваредди и вышел в финал турнира в Окленде

Евгений Козинов
Корреспондент
Гаэль Монфис.
Фото AFP
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Французский теннисист Гаэль Монфис одержал победу над американцем Нишешом Басаваредди в полуфинале турнира в Окленде — 7:6 (7:5), 6:4.

Матч продолжался 1 час 48 минут. 38-летний француз 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 подачи навылет и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

Второй финалист определится в матче Нуну Боржеш (Португалия) — Зизу Бергс (Бельгия).

Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 680 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал

Гаэль Монфис (Франция) — Нишеш Басаваредди (США, Q) — 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
Гаэль Монфис
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