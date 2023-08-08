Монфис — о завершении карьеры: «Команда и жена хотят, чтобы я продолжал играть»

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, понравилось ли ему быть дома с дочкой, когда он не выступал в туре.

«Было слишком хорошо. И, если честно, это тяжело, потому что было слишком хорошо. Это следующая глава. Она уже близко. Моя команда, моя жена [Элина Свитолина] — все хотят, чтобы я продолжал играть. Но, если честно, когда я провожу время дома с дочерью, я понимаю, что уже все. Я занимаюсь этим уже 20 лет, так что для меня это конец», — приводит слова Монфиса Sportskeeda.

Также 36-летний теннисист заявил, что любит теннис, но находиться дома с дочкой ему тоже нравится.

«Я люблю теннис, и это мотивирует меня тренироваться, а потом куда-то ехать. Но, если честно, дома тоже здорово. Как я говорил в прошлом году, раньше все было немного иначе. Я был 15-м в мире. Мне не нужно было так много соревноваться, чтобы просто сохранить рейтинг. Теперь, если я хочу вернуться, мне нужно играть каждую неделю. Хочу ли я это делать? Не уверен, но посмотрим. Время покажет. Но дома хорошо», — сказал Монфис.

Ранее Монфис обыграл в первом круге «мастерса» в Торонто американца Кристофера Юбенкса. Во втором круге он сыграет с греком Стефаносом Циципасом.