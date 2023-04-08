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Сегодня, 23:33

Гарин и Этчеверри сыграют в четвертьфинале турнира в Хьюстоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Аргентинец Томас Мартин Этчеверри и чилиец Кристиан Гарин сыграют в четвертьфинале турнира в Хьюстоне (США).

Во втором круге Этчеверри обыграл Макса Перселла из Австралии со счетом 7:6 (7:5), 6:1, а Гарин победил бельгийца Зизу Бергса — 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Матч 1/4 финала пройдет 9 апреля.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 8) — Макс Перселл (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:1

Кристиан Гарин (Чили) — Зизу Бергс (Бельгия, LL) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:1)

Янник Ханфманн (Германия, Q) — Томми Пол (США, 2) — 7:6 (8:6), 6:2

Теннис
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