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Сегодня, 12:30

Германия победила Бразилию в Объединенном кубке

Руслан Минаев
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Сборная Германии обыграла Бразилию в групповом турнире Объединенного кубка со счетом 3:0.

В одиночном разряде Александр Зверев победил Тиаго Монтейро со счетом 6:4, 6:4. Лаура Зигемунд была сильнее Беатрис Хаддад Майи — 6:3, 1:6, 6:4.

В парном разряде Зигемунд и Тим Пютц победили Рафаэля Матоса и Каролину Алвес — 7:6 (10:8), 6:4.

В следующем матче группы E Германия сыграет с Китаем 30 декабря. Бразилия выбыла из турнира.

Австралия

Объединенный Кубок

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа E (Перт)

Германия — Бразилия

Александр Зверев — Тиаго Монтейро — 6:4, 6:4

Лаура Зигемунд — Беатрис Хаддад Майа — 6:3, 1:6, 6:4

Лаура Зигемунд/Тим Пютц — Рафаэль Матос/Каролина Алвес — 7:6 (10:8), 6:4

Александр Зверев (теннис)
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