Гирон обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Американский теннисист Маркос Гирон во втором круге турнира в Галле обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На счету 30-летнего американца 2 эйса, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. В четвертьфинале Гирон встретится с поляком Хубертом Хуркачем. Галле (Германия) Турнир ATP Terra Wortmann Open Призовой фонд 2 255 655 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Маркос Гирон (США) — Маттео Берреттини (Италия) — 3:6, 6:4, 6:3