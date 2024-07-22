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Сегодня, 00:30

Гирон обыграл Микельсена в финале турнира в Ньюпорте

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Американский теннисист Маркос Гирон выиграл турнир ATP в Ньюпорте (США).

В финале спортсмен победил своего соотечественника Алекса Микельсена в трех сетах — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.

30-летний Гирон выиграл первый титул в карьере. До этого он дважды выходил в финалы турниров ATP и проигрывал.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Infosys Hall of Fame Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Маркос Гирон (США, 2) — Алекс Микельсен (США, 3) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5

Теннис
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