Гирон обыграл Микельсена в финале турнира в Ньюпорте

Американский теннисист Маркос Гирон выиграл турнир ATP в Ньюпорте (США).

В финале спортсмен победил своего соотечественника Алекса Микельсена в трех сетах — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.

30-летний Гирон выиграл первый титул в карьере. До этого он дважды выходил в финалы турниров ATP и проигрывал.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Infosys Hall of Fame Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Маркос Гирон (США, 2) — Алекс Микельсен (США, 3) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5