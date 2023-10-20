Гирон обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Токио

Американский теннисист Маркос Гирон в четвертьфинале турнира в Токио обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету 30-летнего американца 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. В полуфинале Гирон встретится с соотечественником Беном Шелтоном. Токио (Япония) Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Призовой фонд 2 013 940 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Маркос Гирон (США, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:1, 6:4