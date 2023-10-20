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Сегодня, 10:43

Гирон обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Токио

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Маркос Гирон в четвертьфинале турнира в Токио обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету 30-летнего американца 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В полуфинале Гирон встретится с соотечественником Беном Шелтоном.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маркос Гирон (США, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:1, 6:4

Феликс Оже-Альяссим
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