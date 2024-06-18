Рублев проиграл Гирону на старте турнира в Галле

Сегодня, 14:39
6-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев уступил занимающему 53-ю строчку мирового рейтинга Маркосу Гирону из США в первом круге турнира в Галле (Германия).
Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу американца. Рублев 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из двух. На счету Гирона 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Гирона станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Алекс Микельсен (США, Q).
В понедельник, 17 июня, Рублев в паре с немцем Александром Зверевым проиграли представителям Германии Яннику Ханфманну и Доминику Кепферу в первом раунде турнира в Галле в парном разряде (4:6, 6:2, 3:10).
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Маркос Гирон (США) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:4, 7:6 (7:5)