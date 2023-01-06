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Сегодня, 14:14

Тарпищев: «Медведев и Хачанов испытывают себя на фоне нагрузок. Качество игры не должно быть высоким»

Тарпищев оценил матч Медведева против Хачанова в четвертьфинале турнира ATP в Аделаиде
Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» оценил матч Даниила Медведева против Карена Хачанова (6:3, 6:3) в четвертьфинале турнира ATP в Аделаиде (Австралия).

«Идет подготовительный период. Это проходящее соревнование. Люди играют на фоне больших нагрузок. Мы такие игры не оцениваем в силу того, что идет подготовка к Австралии. Медведев и Хачанов испытывали себя на фоне физических нагрузок. Качество игры и не должно быть высоким. Ведется подготовительная работа», — сказал Тарпищев «СЭ».

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Новак Джокович — Денис Шаповалов.

Даниил Медведев
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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