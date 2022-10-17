Тарпищев оценил шансы Рублева пробиться на итоговый турнир

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы Андрея Рублева пробиться на итоговый турнир, который пройдет с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

По словам Тарпищева, все зависит от выступлений россиянина на турнире в Париже.

«Подача играет важную роль в игре Рублева, и особенно вторая. Он играет мощно, а когда держит вторую подачу — увеличивается стабильность. Он молодец, что прибавляет в конце сезона, а сумеет ли пробиться на Итоговый турнир — уверен, многое будет зависеть от его успешного выступления на «Мастерсе» в Париже в начале ноября. Там много очков на кону», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Турнир серии «Мастерс» в Париже пройдет с 31 октября по 6 ноября.