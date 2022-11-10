Тарпищев о соперниках Медведева и Рублева на итоговом турнире ATP: «Это группа смерти»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал состав групп на итоговом турнире ATP.

Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом.

«Это «группа смерти», явно сильнее, чем другая, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Будут напряженные матчи у всех, бессмысленно давать прогнозы. Медведеву и Рублеву важно хорошо подготовиться, но группа очень тяжелая для всех».

В другой группе Рафаэль Надаль сыграет с Каспером Руудом, Феликсом Оже-Альяссимом и Тэйлоров Фритцем.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября.