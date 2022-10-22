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Сегодня, 14:36

Тарпищев рассказал, что турнир легенд может пройти до конца этого года

Руслан Минаев

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что турнир легенд может пройти до конца этого года.

Турнир с участием Евгения Кафельникова, Николая Давыденко, Анастасии Мыскиной и других известных теннисистов должен был проходить в рамках «Кубка Кремля» в Москве с 16 по 23 октября.

«Турнир легенд еще может состояться в этом году. Его мы можем провести, но вопрос на какой арене и когда», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В начале марта ATP и WTA приняли решение исключить московский турнир из своих календарей. Кубок Кремля проводится в Москве с 1990 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16128187
Теннис
Шамиль Тарпищев
Кубок Кремля
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