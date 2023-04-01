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Сегодня, 21:59

Гонсалес и Роже-Васслен завоевали парный титул на «Мастерсе» в Майами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мексиканец Сантьяго Гонсалес и француз Эдуар Роже-Васслен выиграли парный титул на «Мастерсе» в Майами (США).

В финале они обыграли американца Остина Крайчека и француза Николя Маю ср счетом 7:6 (7:4), 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут.

Гонсалес выиграл 20-й и крупнейший титул в парной карьере, Роже-Васслен — 25-й.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция) — Остин Крайчек/Николя Маю (США/Франция) — 7:6 (7:4), 7:5

Теннис
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