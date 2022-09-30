Циципас четвертый год подряд квалифицировался на Итоговый турнир АТР

Греческий теннисист Стефанос Циципас четвертый год подряд квалифицировался для участия в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает пресс-служба организации.

Ранее испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд также квалифицировались для участия в Итоговом турнире ATP.

Турнир с участием 8 лучших теннисистов по итогам сезона пройдет с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

Циципас выиграл итоговый турнир ATP в 2019 году. В прошедшем сезоне теннисист в первом матче потерпел поражение от россиянина Андрея Рублева.