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Сегодня, 13:51

Циципас четвертый год подряд квалифицировался на Итоговый турнир АТР

Карен Саркисян
Корреспондент
Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас четвертый год подряд квалифицировался для участия в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает пресс-служба организации.

Ранее испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд также квалифицировались для участия в Итоговом турнире ATP.

Турнир с участием 8 лучших теннисистов по итогам сезона пройдет с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

Циципас выиграл итоговый турнир ATP в 2019 году. В прошедшем сезоне теннисист в первом матче потерпел поражение от россиянина Андрея Рублева.

Источник: https://twitter.com/atptour
Теннис
Стефанос Циципас
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