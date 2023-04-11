Циципас на отказе соперника вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Сегодня, 19:48
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Третья ракетка мира прошел в следующий раунд после отказа француза Бенжамена Бонзи в первом сете при счете 4:1 в пользу грека.
В следующем матче Циципас сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 4:1 отказ 2-го игрока