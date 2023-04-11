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Сегодня, 19:48

Циципас на отказе соперника вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Третья ракетка мира прошел в следующий раунд после отказа француза Бенжамена Бонзи в первом сете при счете 4:1 в пользу грека.

В следующем матче Циципас сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 4:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Стефанос Циципас
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