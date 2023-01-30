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Сегодня, 08:11

Циципас: «Я родился чемпионом и сейчас думаю о первом номере мирового рейтинга»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас надеется стать первым номером мирового рейтинга ATP.

«Я хочу максимально использовать свои возможности. Я думаю о первом номере мирового рейтинга. Это не дается легко. Я знаю, что мне нужно больше работать, чтобы это произошло. На Открытом чемпионате Австралии у меня была возможность стать первой ракеткой мира. У меня был лучший соперник по другую сторону сетки, который действовал намного лучше меня. Сейчас он заслуживает этого места.

Пришло мое время стремиться к чему-то подобному. Я не вижу причин снижать свои ожидания или цели. Я родился чемпионом. Я чувствую это в своей крови. Я был таким с юности. Это то, что внутри меня», — приводит Tennis Infinity слова Циципаса.

В финале Открытого чемпионата Австралии грек уступил Новаку Джоковичу из Сербии, который завоевал 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. В обновленном рейтинге ATP Джокович занимает первую строчку, Циципас идет третьим.

 

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/no-1-is-on-my-mind-tsitsipas-eyes-no-1-spot-despite-australian-open-disappointment
Теннис
Стефанос Циципас
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