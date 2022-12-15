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15 декабря, 23:53

Циципас объяснил, почему проиграл пять финалов в сезоне-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал то, что проиграл пять финалов в сезоне-2022.

«Да, я мог бы выиграть гораздо больше титулов в этом году. Я никогда не рад второму месту, даже если оно означает, что ты провел хорошую неделю, дошел до финала и заработал много очков. Для меня это даже не повод выложить что-то в соцсети. Самое большое удовольствие — побеждать.

Я пытался думать об этом и анализировать ситуацию. Думаю, на мои поражения влияло то, что в финалах я пытался делать гораздо больше, чем на других стадиях турниров. Я старался сильнее бить по мячу и больше рисковать. Мне не хватало терпения, которое я сохранял до финала. Но я бы еще отдал должное своим соперникам — в некоторых финалах они были очень сильны», — приводит слова Циципаса Cosmote TV.

24-летний теннисист завершил сезон на четвертой строчке мирового рейтинга. В 2022 году он выиграл два турнира ATP.

Теннис
Стефанос Циципас
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