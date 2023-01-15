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Сегодня, 16:26

Циципас: «Этот год будет совершенно иным. У меня другие цели, которые раньше я не позволял себе ставить»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих амбициях на сезон-2023.

« Я вложил много работы и страсть. Нужно много всего проанализировать, чтобы понять, как выйти на следующий уровень. 2023-й год будет совершенно иным. Мы проделали большую работу, чтобы внести изменения перед началом сезона. У меня другие цели, раньше я не позволял себе их ставить. Но я уверен, что сейчас тот самый момент в моей карьере, когда я могу рассчитывать на что-то подобное.

Я столкнусь с сильными  соперниками в ближайшие две недели, и буду должен продемонстрировать что-то хорошее. Важно, чтобы я нашел решения, как обыграть лучших теннисистов мира», - заявил Циципас.

На данный момент 24-летний теннисист занимает 4-ю строчку в мировом рейтинге ATP.

Источник: https://www.kerkida.net/eidiseis/ellada/tsitsipas-eho-doylepsei-poly-2023-tha-einai-diaforetiko
Теннис
Стефанос Циципас
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