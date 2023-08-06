Циципас о победе в финале турнира в Лос-Кабосе: «Получился классный матч»

Грек Стефанос Циципас прокомментировал победу над австралийцев Алексом Де Минауром (6:3, 6:4) в финале турнира в мексиканском Лос-Кабосе.

«Мы оба хотели провести отличный финал. По-моему, получился классный матч. Алекс показал отличный теннис, я старался соответствовать его уровню.

Очень доволен тем, что мы смогли провести классный матч. Это самое важное. Это был отличный матч, и болельщики, как всегда, включились на максимум», — цитирует грека пресс-служба ATP.

Циципас прервал серию из 5 поражений в финалах турниров ATP.