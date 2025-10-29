Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

29 октября, 15:38

Медведев прошел в третий круг «мастерса» в Париже после снятия Димитрова

Сергей Ярошенко
Григор Димитров.
Фото Global Look Press

Болгарский теннисист Григор Димитров снялся с «мастерса» в Париже.

Во втором круге турнира 34-летний Димитров должен был сыграть с россиянином Даниилом Медведевым. В следующем круге 29-летний Медеведев встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия).

Ранее в своем первом матче после травмы на «Уимблдоне» Димитров обыграл француза Джованни Мпеши-Перрикара со счетом 7:6 (7:5), 6:1.

В матче 1/8 финала «Уимблдона» против итальянца Янника Синнера болгарин получил травму грудной мышцы и отказался от продолжения игры при счете 6:3, 7:5, 2:2 в свою пользу.

34

  • vadim.v.zakharov

    Ну и Даня! Ну и везунчик

    29.10.2025

  • Djin Ignatov

    Димитров кажется мне просто подарил выход в следующий круг Медведеву ! Посмотрим как он там сыграет !

    29.10.2025

  • TokTram_

    Грише - починиться. Надо ещё молодёжь поучить.

    29.10.2025

  • Александр Иванов

    Григор - правильное решение...показал, что может ( Мпечи не проигрывал никому сет с 1:6)... но после такой серьезной травмы надо переждать.. лучше всего до АО

    29.10.2025

  • Александр Иванов

    "Сергей Аверкин" -Одно слово - дурак.. Да какая разница.

    29.10.2025

  • Сергей Аверкин

    "Одно слово-румын... - Так он же болгарин! - Да какая разница..."

    29.10.2025

  • _Mike N_

    Везет же идиото из Монако !

    29.10.2025

  • За спорт!

    Отдохнёт, лишь бы на пользу.

    29.10.2025

  • andyk82

    Кхе, а разве у Медведева нет теоретических шансов на Итоговый? В Париже выиграть, да потом в Метце/Афинах пошуметь... Тяжко конечно, но все таки Шансы есть, пока они отсюда не вылетели есть и у Бублика с Давидовичем-Фокиной

    29.10.2025

  • kolos249

    Такими темпами нейтральный, глядишь, и до финала доползёт...

    29.10.2025

  • Nick280881

    Чтобы обойти Альясима, нужно брать титул, даже если он вылетит сегодня. Так что его обойти шансов немного. Да и Рууда с Дрейпером непросто, нужны 1/2 и финал соответственно.

    29.10.2025

  • igor1972

    Поперло))

    29.10.2025

  • инок

    Дане подфартило! Уставший же, пусть передохнёт...

    29.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да у нас часто: в огороде бузина... Надеюсь, Даня сумеет правильно отдыхом распорядиться.

    29.10.2025

  • инок

    Даня так хорошо вернулся, что соперники даже не выходят на матч с ним))

    29.10.2025

  • Mr T

    К успеху идёт!

    29.10.2025

  • hant64

    Гриша не посмел бы выиграть).

    29.10.2025

  • рustot

    успеет ещё Медведько обосраться, ждём следующий матч

    29.10.2025

  • рustot

    однозначно. и проиграть

    29.10.2025

  • hant64

    Да, должен был силой заставить Гришу выйти на корт)).

    29.10.2025

  • рustot

    Халявщик

    29.10.2025

  • hant64

    Грише - здоровья, Даниилу - удачи в следующем матче с Лоренсо.:slight_smile:

    29.10.2025

  • Кот-матрос

    Ты о праве, я о малине.

    29.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Реинкарнацию Гриши я тоже не забуду. Каждый теннисист имеет право сняться.

    29.10.2025

  • Кот-матрос

    А что возраст, странно это, уверенно разобрался с Перрикаром, и что там обнаружилось?.. ----------- И никогда не забуду его уимблдонское снятие.

    29.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Бывший хахаль Шараповой проявил благородство , пустив Медведя в следующий круг

    29.10.2025

  • Алехандрохорс

    С таким выходом в 3 круг поздравлять не стоит, но факт есть факт и Даниил всё ближе к ТОП-10 по итогам года, беря во внимание полную поддержку в этом от Приведения и по-моему, прямо сейчас от Оже-Ольяссима. Главное не расслабиться Данне и максимально сосредоточенно подойти к следующему (щим) матчам.:handshake: p.s.: А что там с позами у номерного?)

    29.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Теннис не для всех 30-летних. Не Вавринка, чай.

    29.10.2025

  • Кот-матрос

    Какие-то странные снятия у него. Всю малину портит.

    29.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Жаль. Интересный матч должен был быть. Сдается мне, Медведев сейчас в неплхой форме, а Димитров очень долго без игр. И шансы Медведева поэтому были бы выше. НО, в жизни все частенько бывает очень не предсказуемо. Ждал этого матча, эх, не судьба. Григор лечись и возвращайся. Можешь еще попылить)

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Григор Димитров
    Даниил Медведев
    Читайте также
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
    Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
    Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
    Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
    Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
    Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
    Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя