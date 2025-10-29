Медведев прошел в третий круг «мастерса» в Париже после снятия Димитрова

Болгарский теннисист Григор Димитров снялся с «мастерса» в Париже. Во втором круге турнира 34-летний Димитров должен был сыграть с россиянином Даниилом Медведевым. В следующем круге 29-летний Медеведев встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия). Ранее в своем первом матче после травмы на «Уимблдоне» Димитров обыграл француза Джованни Мпеши-Перрикара со счетом 7:6 (7:5), 6:1. В матче 1/8 финала «Уимблдона» против итальянца Янника Синнера болгарин получил травму грудной мышцы и отказался от продолжения игры при счете 6:3, 7:5, 2:2 в свою пользу.

vadim.v.zakharov Ну и Даня! Ну и везунчик 29.10.2025

Djin Ignatov Димитров кажется мне просто подарил выход в следующий круг Медведеву ! Посмотрим как он там сыграет ! 29.10.2025

TokTram_ Грише - починиться. Надо ещё молодёжь поучить. 29.10.2025

Александр Иванов Григор - правильное решение...показал, что может ( Мпечи не проигрывал никому сет с 1:6)... но после такой серьезной травмы надо переждать.. лучше всего до АО 29.10.2025

Александр Иванов "Сергей Аверкин" -Одно слово - дурак.. Да какая разница. 29.10.2025

Сергей Аверкин "Одно слово-румын... - Так он же болгарин! - Да какая разница..." 29.10.2025

_Mike N_ Везет же идиото из Монако ! 29.10.2025

За спорт! Отдохнёт, лишь бы на пользу. 29.10.2025

andyk82 Кхе, а разве у Медведева нет теоретических шансов на Итоговый? В Париже выиграть, да потом в Метце/Афинах пошуметь... Тяжко конечно, но все таки Шансы есть, пока они отсюда не вылетели есть и у Бублика с Давидовичем-Фокиной 29.10.2025

kolos249 Такими темпами нейтральный, глядишь, и до финала доползёт... 29.10.2025

Nick280881 Чтобы обойти Альясима, нужно брать титул, даже если он вылетит сегодня. Так что его обойти шансов немного. Да и Рууда с Дрейпером непросто, нужны 1/2 и финал соответственно. 29.10.2025

igor1972 Поперло)) 29.10.2025

инок Дане подфартило! Уставший же, пусть передохнёт... 29.10.2025

Дмитрий Ушкачев Да у нас часто: в огороде бузина... Надеюсь, Даня сумеет правильно отдыхом распорядиться. 29.10.2025

инок Даня так хорошо вернулся, что соперники даже не выходят на матч с ним)) 29.10.2025

Mr T К успеху идёт! 29.10.2025

hant64 Гриша не посмел бы выиграть). 29.10.2025

рustot успеет ещё Медведько обосраться, ждём следующий матч 29.10.2025

рustot однозначно. и проиграть 29.10.2025

hant64 Да, должен был силой заставить Гришу выйти на корт)). 29.10.2025

рustot Халявщик 29.10.2025

hant64 Грише - здоровья, Даниилу - удачи в следующем матче с Лоренсо.:slight_smile: 29.10.2025

Кот-матрос Ты о праве, я о малине. 29.10.2025

Дмитрий Ушкачев Реинкарнацию Гриши я тоже не забуду. Каждый теннисист имеет право сняться. 29.10.2025

Кот-матрос А что возраст, странно это, уверенно разобрался с Перрикаром, и что там обнаружилось?.. ----------- И никогда не забуду его уимблдонское снятие. 29.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Бывший хахаль Шараповой проявил благородство , пустив Медведя в следующий круг 29.10.2025

Алехандрохорс С таким выходом в 3 круг поздравлять не стоит, но факт есть факт и Даниил всё ближе к ТОП-10 по итогам года, беря во внимание полную поддержку в этом от Приведения и по-моему, прямо сейчас от Оже-Ольяссима. Главное не расслабиться Данне и максимально сосредоточенно подойти к следующему (щим) матчам.:handshake: p.s.: А что там с позами у номерного?) 29.10.2025

Дмитрий Ушкачев Теннис не для всех 30-летних. Не Вавринка, чай. 29.10.2025

Кот-матрос Какие-то странные снятия у него. Всю малину портит. 29.10.2025