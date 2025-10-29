Медведев прошел в третий круг «мастерса» в Париже после снятия Димитрова

29 октября, 15:38
Болгарский теннисист Григор Димитров снялся с «мастерса» в Париже.
Во втором круге турнира 34-летний Димитров должен был сыграть с россиянином Даниилом Медведевым. В следующем круге 29-летний Медеведев встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия).
Ранее в своем первом матче после травмы на «Уимблдоне» Димитров обыграл француза Джованни Мпеши-Перрикара со счетом 7:6 (7:5), 6:1.
В матче 1/8 финала «Уимблдона» против итальянца Янника Синнера болгарин получил травму грудной мышцы и отказался от продолжения игры при счете 6:3, 7:5, 2:2 в свою пользу.
vadim.v.zakharov
Ну и Даня! Ну и везунчик
29.10.2025
Djin Ignatov
Димитров кажется мне просто подарил выход в следующий круг Медведеву ! Посмотрим как он там сыграет !
29.10.2025
TokTram_
Грише - починиться. Надо ещё молодёжь поучить.
29.10.2025
Александр Иванов
Григор - правильное решение...показал, что может ( Мпечи не проигрывал никому сет с 1:6)... но после такой серьезной травмы надо переждать.. лучше всего до АО
29.10.2025
Александр Иванов
"Сергей Аверкин" -Одно слово - дурак.. Да какая разница.
29.10.2025
Сергей Аверкин
"Одно слово-румын... - Так он же болгарин! - Да какая разница..."
29.10.2025
_Mike N_
Везет же идиото из Монако !
29.10.2025
За спорт!
Отдохнёт, лишь бы на пользу.
29.10.2025
andyk82
Кхе, а разве у Медведева нет теоретических шансов на Итоговый? В Париже выиграть, да потом в Метце/Афинах пошуметь... Тяжко конечно, но все таки Шансы есть, пока они отсюда не вылетели есть и у Бублика с Давидовичем-Фокиной
29.10.2025
kolos249
Такими темпами нейтральный, глядишь, и до финала доползёт...
29.10.2025
Nick280881
Чтобы обойти Альясима, нужно брать титул, даже если он вылетит сегодня. Так что его обойти шансов немного. Да и Рууда с Дрейпером непросто, нужны 1/2 и финал соответственно.
29.10.2025
igor1972
Поперло))
29.10.2025
инок
Дане подфартило! Уставший же, пусть передохнёт...
29.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Да у нас часто: в огороде бузина... Надеюсь, Даня сумеет правильно отдыхом распорядиться.
29.10.2025
инок
Даня так хорошо вернулся, что соперники даже не выходят на матч с ним))
29.10.2025
Mr T
К успеху идёт!
29.10.2025
hant64
Гриша не посмел бы выиграть).
29.10.2025
рustot
успеет ещё Медведько обосраться, ждём следующий матч
29.10.2025
рustot
однозначно. и проиграть
29.10.2025
hant64
Да, должен был силой заставить Гришу выйти на корт)).
29.10.2025
рustot
Халявщик
29.10.2025
hant64
Грише - здоровья, Даниилу - удачи в следующем матче с Лоренсо.:slight_smile:
29.10.2025
Кот-матрос
Ты о праве, я о малине.
29.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Реинкарнацию Гриши я тоже не забуду. Каждый теннисист имеет право сняться.
29.10.2025
Кот-матрос
А что возраст, странно это, уверенно разобрался с Перрикаром, и что там обнаружилось?.. ----------- И никогда не забуду его уимблдонское снятие.
29.10.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Бывший хахаль Шараповой проявил благородство , пустив Медведя в следующий круг
29.10.2025
Алехандрохорс
С таким выходом в 3 круг поздравлять не стоит, но факт есть факт и Даниил всё ближе к ТОП-10 по итогам года, беря во внимание полную поддержку в этом от Приведения и по-моему, прямо сейчас от Оже-Ольяссима. Главное не расслабиться Данне и максимально сосредоточенно подойти к следующему (щим) матчам.:handshake: p.s.: А что там с позами у номерного?)
29.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Теннис не для всех 30-летних. Не Вавринка, чай.
29.10.2025
Кот-матрос
Какие-то странные снятия у него. Всю малину портит.
29.10.2025
Футболист Сапогов
Жаль. Интересный матч должен был быть. Сдается мне, Медведев сейчас в неплхой форме, а Димитров очень долго без игр. И шансы Медведева поэтому были бы выше. НО, в жизни все частенько бывает очень не предсказуемо. Ждал этого матча, эх, не судьба. Григор лечись и возвращайся. Можешь еще попылить)
29.10.2025