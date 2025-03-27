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27 марта, 03:31

Димитров обыграл Черундоло и вышел в полуфинал турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Болгарский теннисист Григор Димитров переиграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертьфинале турнира в Майами — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Матч длился 2 часа 50 минут. 33-летний болгарин подал 7 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Следующим соперником Димитрова будет победитель матча Себастьян Корда (США) — Новак Джокович (Сербия).

Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария, 14) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)

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Теннис
Григор Димитров
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