Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Пекине и сыграет с Хачановым

Сегодня, 15:12
Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал разгромную победу над Таллоном Грикспуром из Нидерландов во втором круге турнира в Пекине — 6:1, 6:2.
Матч спортсменов продолжался 57 минут.
В четвертьфинале турнира Алькарас сыграет против россиянина Карена Хачанова, который ранее обыграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:1, 6:2