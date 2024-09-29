Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Пекине и сыграет с Хачановым

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал разгромную победу над Таллоном Грикспуром из Нидерландов во втором круге турнира в Пекине — 6:1, 6:2.

Матч спортсменов продолжался 57 минут.

В четвертьфинале турнира Алькарас сыграет против россиянина Карена Хачанова, который ранее обыграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:1, 6:2