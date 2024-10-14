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14 октября, 20:12

Котов уступил Грикспуру в первом круге турнира в Стокгольме

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Стокгольме уступил голландцу Таллону Грикспуру со счетом 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 25-летнего россиянина эйс, двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт.

В 2023 году Котов дошел до финала турнира в Стокгольме, где уступил французу Гаэлю Монфису (6:4, 6:7, 3:6).

Во втором круге Грикспур встретится с победителем матча Корантен Муте (Франция) — Джейкоб Фирнли (Великобритания).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 690 135 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Таллон Грикспур (Нидерланды, 7) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:3

Павел Котов

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