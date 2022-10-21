Грузинского теннисиста Басилашвили оправдали по делу о насилии над бывшей супругой

Тбилисский городской суд оправдал грузинского теннисиста Николоза Басилашвили оправдали по делу о насилии над бывшей супругой Нелли Дорокашвили, сообщает ТАСС.

«Признать Николоза Басилашвили невиновным и оправдать его по части 1 статьи 126 УК Грузии в эпизоде систематического словесного оскорбления», — заявила на заседании судья.

Также судья добавила, что 30-летний спортсмен был оправдан и в остальных четырех эпизодах уголовного дела. Бывшая жена также обвиняла его в избиении и психологическом давлении.

Басилашвили был задержан в мае 2020 года. Позже суд освободил его под залог в размере 100 тысяч лари, более 36 тысяч долларов.

Напомним, что в июне 2022 года на немецком телеканале ZDF вышло расследование, которое было посвящено договорным матчам в теннисе. В числе подозреваемых оказались Басилашвили и россиянин Аслан Карацев, а также их бывший тренер Егор Яцык. Грузинский теннисист отверг данные обвинения.