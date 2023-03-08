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Сегодня, 13:05

Губернатор Флориды требует у Байдена, чтобы Джоковича пустили в США сыграть на турнире в Майами

Виталий Косик
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис обратился к президенту США Джо Байдену с требованием о допуске сербского теннисиста Новака Джоковича на «Мастерс» в Майами.

«Единственное, что мешает Новаку Джоковичу выступить на теннисном турнире в Майами, — это ошибочное и антинаучное требование президента Байдена вакцинировать иностранцев от COVID-19. Мистер президент, снимите ограничения и позвольте ему соревноваться», — написал Десантис в соцсетях.

Ранее правительство США запретило сербу въезжать в страну, так как у него нет прививки от коронавируса.

Также Джокович столкнулся с проблемами при въезде в Австралию на Australian Open из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали.

Турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 6 по 19 марта. Турнир в Майами — с 19 марта по 2 апреля.

Теннис
Джо Байден
Новак Джокович
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