Хачанов обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов в 1/8 финала турнира в Пекине обыграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. На счету 28-летнего россиянина 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания). Пекин (Китай) Турнир ATP China Open Призовой фонд 3 720 165 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Карен Хачанов (Россия, 7) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:6 (7:4), 7:6 (11:9)