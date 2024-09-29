Хачанов обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Сегодня, 10:28
Российский теннисист Карен Хачанов в 1/8 финала турнира в Пекине обыграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. На счету 28-летнего россиянина 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 7) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:6 (7:4), 7:6 (11:9)