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Сегодня, 10:28

Хачанов обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Карен Хачанов в 1/8 финала турнира в Пекине обыграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. На счету 28-летнего россиянина 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 7) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:6 (7:4), 7:6 (11:9)

Карен Хачанов

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