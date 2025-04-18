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Сегодня, 13:58

Хачанов обыграл Давидовича Фокину и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Сергей Разин
корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Барселоне обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету 28-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале Хачанов встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Каспер Рууд (Норвегия).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евр

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:4, 7:5

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Карен Хачанов
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