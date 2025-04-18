Хачанов обыграл Давидовича Фокину и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Сегодня, 13:58
Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Барселоне обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счетом 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету 28-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В полуфинале Хачанов встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Каспер Рууд (Норвегия).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евр
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карен Хачанов (Россия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:4, 7:5