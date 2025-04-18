Хачанов обыграл Давидовича Фокину и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Барселоне обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету 28-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. В полуфинале Хачанов встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Каспер Рууд (Норвегия). Барселона (Испания) Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell Призовой фонд 2 889 200 евр Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Карен Хачанов (Россия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:4, 7:5