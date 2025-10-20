Видео
20 октября, 23:30

Хачанов проиграл Грикспуру на старте турнира в Вене

Руслан Минаев
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Россиянин Карен Хачанов проиграл нидерландцу Таллону Грикспуру в первом круге турнира в Вене — 3:6, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 5 минут.

13-я ракетка мира Хачанов сделал за игру 14 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 1 брейк-пойнта. У 28-й ракетки мира Грикспура 11 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Грикспур сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 6:3, 5:7, 6:4

5

  • рustot

    И это печально

    21.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Силы Карена оставили... Пора - в отпуск. Сезон - американские горки. Очередной. Не выходит Каменный Цветок. Полагаю, что уровень свой в топ-20 Карен и в следующем сезоне подтвердит. Значимой карьерной вершины у парня не будет. Но денег еще заработает.

    20.10.2025

  • инок

    Карена с безвольным поражением, больше нечего сказать..

    20.10.2025

  • Черемисин57

    Первый московский мажор пошёл на выход! Почему в проигрыше теннисиста виновата ракетка, а не плохая физическая форма, плохая техника и плохое мышление на корте? Медведеву повезло больше, противник у него Боржеш, 42ой в мире! Посмотрим, как он будет справлятсья с португальцем!!

    20.10.2025

    Карен Хачанов
