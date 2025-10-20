Хачанов проиграл Грикспуру на старте турнира в Вене

20 октября, 23:30
Россиянин Карен Хачанов проиграл нидерландцу Таллону Грикспуру в первом круге турнира в Вене — 3:6, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 5 минут.
13-я ракетка мира Хачанов сделал за игру 14 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 1 брейк-пойнта. У 28-й ракетки мира Грикспура 11 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге Грикспур сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 736 875 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 6:3, 5:7, 6:4
21.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Силы Карена оставили... Пора - в отпуск. Сезон - американские горки. Очередной. Не выходит Каменный Цветок. Полагаю, что уровень свой в топ-20 Карен и в следующем сезоне подтвердит. Значимой карьерной вершины у парня не будет. Но денег еще заработает.
20.10.2025
инок
Карена с безвольным поражением, больше нечего сказать..
20.10.2025
Черемисин57
Первый московский мажор пошёл на выход! Почему в проигрыше теннисиста виновата ракетка, а не плохая физическая форма, плохая техника и плохое мышление на корте? Медведеву повезло больше, противник у него Боржеш, 42ой в мире! Посмотрим, как он будет справлятсья с португальцем!!
20.10.2025