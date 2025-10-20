Хачанов проиграл Грикспуру на старте турнира в Вене

Россиянин Карен Хачанов проиграл нидерландцу Таллону Грикспуру в первом круге турнира в Вене — 3:6, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 5 минут. 13-я ракетка мира Хачанов сделал за игру 14 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 1 брейк-пойнта. У 28-й ракетки мира Грикспура 11 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Во втором круге Грикспур сыграет с американцем Брэндоном Накашимой. Вена (Австрия) Турнир ATP Erste Bank Open Призовой фонд 2 736 875 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Таллон Грикспур (Нидерланды) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 6:3, 5:7, 6:4

рustot И это печально 21.10.2025

Дмитрий Ушкачев Силы Карена оставили... Пора - в отпуск. Сезон - американские горки. Очередной. Не выходит Каменный Цветок. Полагаю, что уровень свой в топ-20 Карен и в следующем сезоне подтвердит. Значимой карьерной вершины у парня не будет. Но денег еще заработает. 20.10.2025

инок Карена с безвольным поражением, больше нечего сказать.. 20.10.2025