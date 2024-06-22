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Сегодня, 17:03

Хачанов и Фритц стали финалистами парного турнира в Лондоне

Алина Савинова
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Российский теннисист Карен Хачанов и американец Тейлор Фритц вышли в финал турнира в Лондоне в парном разряде.

В полуфинале спортсмены обыграли Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павича из Хорватии со счетом 4:6, 6:3, 12:10. Встреча длилась 1 час 17 минут.

Хачанов и Фритц за матч 7 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт из четырех. На счету их соперников 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале турнира в Лондоне российско-американский дуэт сыграет против победителей встречи Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США, 4) — Нил Скупски/Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия, 7).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Полуфинал

Тэйлор Фритц/Карен Хачанов (США/Россия) — Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 3) — 4:6, 6:3, 12:10

Теннис
Карен Хачанов
0
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