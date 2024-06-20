Хачанов и Фритц вышли в четвертьфинал турнира в Лондоне

Российский теннисист Карен Хачанов и американец Тейлор Фритц в 1/8 финала парного турнира в Лондоне обыграли аргентинцев Франсиско Черундоло и Томаса Этчеверри.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4. На счету победителей 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Хачанов и Фритц встретятся с парой Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Тэйлор Фритц/Карен Хачанов (США/Россия) — Франсиско Черундоло/Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:4, 6:4