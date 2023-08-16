Хачанов и Хаасе не смогли выйти в четвертьфинал парного «мастерса» в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов и нидерландец Робин Хаасе проиграли дуэту Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США) во втором круге парного «мастерса» в Цинциннати (США) — 1:6, 4:6. Ранее Хачанов снялся с турнира ATP-1000 в одиночном разряде. Додиг и Крайчей за выход в полуфинал встретятся с победителем матча Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина) — Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 3). Цинциннати (США) Турнир ATP Western & Southern Open Призовой фонд 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Второй круг Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США, 2) — Робин Хаасе/Карен Хачанов (Нидерланды/Россия) — 6:1, 6:4